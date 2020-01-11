Стало известно, в чем главная опасность предустановленных приложений

Предустановленные приложения на смартфонах с популярной операционной системой Android могут незаконно собирать личные данные их владельцев, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в Privacy International. Международные правозащитные организации призвали главу Alphabet (материнской компании Google) Сундара Пичаи разрешить пользователям Android полностью удалять предустановленные приложения.

Письмо, опубликованное на сайте Privacy International, подписали 53 правозащитных объединения. Неудаляемые приложения делают пользователей уязвимыми для сбора их данных, полагают его авторы.

Такие приложения могут иметь привилегированные пользовательские права и таким образом получать доступ к камере, микрофону и геоданным без подсказок пользователю со стороны системы безопасности Android, сказано в обращении к главе Alphabet.

Правозащитники указывают, что 91% предустановленных приложений не отображается в Google Play. Авторы письма полагают необходимым предъявлять к этому софту такие же требования, как ко всем приложениям из Google Play. То есть их тоже нужно проверять с точки зрения использования камеры, микрофона и данных о местоположении пользователя.