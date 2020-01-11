Ученые обнадежили сторонников мифа о «широкой» кости

Исследование американских ученых поставило под сомнение популярный миф о «широкой» кости. Эксперты уверены, что похудеть может абсолютно каждый и строение скелета не может значительно влиять на набранный вес.

Главную роль в развитии ожирения играет вовсе не генетика, а наш ежедневный образ жизни, считают учёные. К такому выводу пришли специалисты Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса. Своими выкладками они делятся на официальном сайте вуза, сообщает информационный ресурс «Царьград».

Учёные проанализировали анкеты 2,5 тысячи американцев, а само исследование проводилось 25 лет. В первую очередь специалисты отслеживали развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе использовали сложные математические модели, которые помогли оценить риск развития ожирения для каждого конкретного респондента.

В разные моменты времени учёные оценивали вес и физическую форму участника эксперимента. В результате ведущий автор, доктор Венкатеш Мурти, сделал простой вывод: показатель ИМТ в молодости позволяет гораздо более точно предсказать, каким будет вес спустя 25 лет, нежели генетическая предрасположенность.

Ясно, что и генетика играет свою роль. Но факторы окружающей среды всё же накладывают больший отпечаток. Таким образом, нельзя оправдывать ожирение так называемой предрасположенностью к набору веса. Следует тренироваться, напрягать себя физически и правильно питаться.