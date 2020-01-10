10 января 2020, 21:35
Женщина очнулась на собственных похоронах в Индии
Действия индийских медиков, отправивших пациентку на тот свет, были признаны врачебной ошибкой
В индийском штате Карнатака женщина, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон. Об этом сообщает The Hindu.
Малату Чаугули доставили в местную больницу с сильным жаром. Спустя несколько часов она потеряла сознание. У врачей не получилось реанимировать пациентку, и они констатировали ее смерть.
После этого родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней. Однако, внезапно женщина открыла глаза и приподнялась, шокировав окружающих. Позже выяснилось, что она находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.