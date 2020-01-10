Актер из популярного сериала умер в 27 лет

Американский актер и музыкант Гарри Хейнс умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщила в Instagram его мать, актриса Джейн Бэдлер.

Ему было 27, весь мир был у его ног. Но, к сожалению, он страдал от психического расстройства и зависимости,

- написала она на своей странице в Instagram.

Наибольшую известность Гарри Хейнсу принесла роль в сериале «Американская история ужасов». Кроме того, он снимался в таких проектах, как «ОА» и «Подлый Пит».