10 января 2020, 14:40
Актер из популярного сериала умер в 27 лет
О смерти Гарри Хейнса сообщила его мать в соцсетях
Американский актер и музыкант Гарри Хейнс умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщила в Instagram его мать, актриса Джейн Бэдлер.
Ему было 27, весь мир был у его ног. Но, к сожалению, он страдал от психического расстройства и зависимости,
- написала она на своей странице в Instagram.
Наибольшую известность Гарри Хейнсу принесла роль в сериале «Американская история ужасов». Кроме того, он снимался в таких проектах, как «ОА» и «Подлый Пит».