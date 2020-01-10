Пользователям Apple рассказали, почему их фотографии сканируют

Сотрудники Apple заявили о том, что уже борются с сексуальным насилием в отношении детей. Выяснилось, что все фотографии, загруженные пользователями в iCloud, сканируются специальными алгоритмами на предмет жестокого обращения с детьми, сообщает РБК.

По словам старшего директора Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват, корпорация использует специальное программное обеспечение для автоматического скрининга снятых на iPhone изображений, сохраненных в iCloud. Хорват не стала вдаваться в подробности о типе этого ПО, однако отметила, что оно необходимо Apple для «отслеживания наличия материалов о сексуальном насилии над детьми».

«Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах о сексуальном насилии над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают наши условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению»,

- уточнили в компании.

При этом Хорват подчеркнула, что Apple использует ключи сквозного шифрования на всех своих устройствах с целью защиты частной информации пользователей, включая данные о здоровье и о финансах.

В 2019 году Apple внесла изменения в свою политику конфиденциальности, отметив, что может сканировать изображения жестокого обращение с детьми. В документе указывается, что компания имеет право использовать личную информацию пользователей в целях обеспечения безопасности учетной записи, в частности, предварительно просматривать и сканировать материалы для выявления потенциально незаконного контента, в том числе материалов о сексуальной эксплуатации детей.