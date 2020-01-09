Ди Каприо спас мужчину, который провел 11 часов в Карибском море

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поучаствовал в спасении мужчины, выпавшего за борт в Карибском море и пробывшего в воде 11 часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Ди Каприо и его девушка Камила Морроне отправились в плаванье к острову Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовал актер, получил сообщение об оказавшемся за бортом круизного лайнера 24-летнем гражданине Франции. Ди Каприо согласился изменить запланированный маршрут и отправиться на поиски пропавшего.

Яхта с Ди Каприо на борту оказалось единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи. Капитан назвал спасение мужчины «шансом один на миллиард».