Врачи рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Врачи рассказали, от каких привычек стоит избавиться в первую очередь, чтобы стать потенциальным долгожителем. Ученые предостерегли тех, кто задумывается о своем здоровье, от курения, употребления «умеренных» доз алкоголя, нездорового питания, низкой физической активности и избыточного веса. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале British Medical Journal, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Кроме того, ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, что регулярные физические упражнения и здоровое питание могут продлить жизнь человека на десять лет.

Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали более 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. На момент начала научной работы добровольцы ничем не болели. За их состоянием следили более 20 лет. Затем исследователи обратили внимание на то, у кого из участников появилось сердечно-сосудистое заболевание, возник рак или диабет, а также на то, в каком возрасте появился недуг и сколько человек прожил.

Женщины, которые занимались спортом, не имели вредных привычек и правильно питались, прожили в среднем 84,4 года, а те кто не следили за своим здоровьем должным образом - 73,7 года. Среди мужчин с подобными привычками эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.