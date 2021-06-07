Врачи назвали провоцирующую рак одежду

Российские медики назвали одежду, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе, спровоцировать развитие рака. Слова специалистов приводит Пятый канал.

Так, невролог Дмитрий Разумовский заверил, что каждая десятая шапка в России, вероятно, опасна для здоровья и повышает риск развития рака. Специалист пришел к выводу, что химические вещества, которые используются при производстве головных уборов, могут провоцировать развитие опухолей. По его словам, зуд, выпадение волос и головная боль могут сигнализировать о появлении доброкачественного новообразования.

В свою очередь, онколог Михаил Мяснякин отметил, что не все вещества, которыми обрабатывают ткани во время пошива вещей, влияют на образование опухолей. Однако, чтобы полностью исключить возможные риски, врач порекомендовал покупать товары в сертифицированных магазинах.

Помимо этого, необходимо изучать документацию, разрешающую реализацию изделия, чтобы удостовериться, что оно было произведено по современным и безопасным для человека технологиям. Фото vsepodomu.ru