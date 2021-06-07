Народный артист России Дмитрий Лонской умер от коронавируса

В Москве умер народный артист России, режиссер Дмитрий Лонской. Ему было 80 лет. О смерти Лонского сообщает РИА Новости.

По данным издания, режиссер скончался от коронавируса. Последние дни жизни народный артист провел в больнице в Коммунарке.

Дмитрий Лонской снял такие фильмы, как «Белый ворон», «Барханов и телохранитель», «В лазоревой степи», «Свой крест». Также он снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш».

Лонской был председателем Союза кинематографистов Москвы, а также руководил режиссерской мастерской ВГИКа. Фото ФГБУК «Государственная библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна»