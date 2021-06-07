Забирать в вытрезвители россиян будут и с улиц, и из дома

МВД России утвердило правила доставки жителей страны в вытрезвители. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Полицейские наделяются правом забирать нетрезвых граждан в спецучреждения с улиц и из транспорта: из скверов и парков, с площадей, стадионов, железнодорожных вокзалов, станций, платформ, автовокзалов и автостанций, из аэропортов, морских и речных портов и других общественных мест, а также из поездов дальнего следования и пригородных электричек.

Стражи порядка будут забирать граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающем пространстве.

Доставить людей в вытрезвитель из дома могут в случае подозрений, что они «могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов еще перед отправкой пьяных граждан на медицинское освидетельствование должны будут установить их личность. Кроме того, полицейские обязаны проверить их по оперативно-справочным базам МВД России. Фото rbsmi.ru