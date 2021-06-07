07 июня 2021, 13:47
Россия

На севере Карелии появится туристическая тропа «железное болото»

Туристы смогут гулять по болоту по деревянному настилу в окрестностях старинной деревни

Под Костомукшей в старинной деревне Суднозеро при поддержке «Карельского окатыша» появится новая туристическая тропа Rautasuo, что в переводе с карельского означает «железное болото». Ее протяженность 360 метров.

Проект по созданию тропы стартовал летом прошлого года. Волонтеры расчистили территорию   будущего маршрута, убрали колючую проволоку, оставшуюся от существовавшего когда-то совхоза.   Добровольцы уложили деревянный настил через болото, убрали валежник.

На маршруте появится музей инвентаря из железа, среди которых есть и предметы Каменного века. На тропе установят стенды с историей и легендами деревни на русском, карельском и английском языках. Работы на маршруте Rautosuo завершатся к 2023 году, рассказали в пресс-службе «Карельского окатыша». (фото источника)

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Метки: 
Суднозеро
Карельский окатыш
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маршрут
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Rautasuo