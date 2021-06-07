На севере Карелии появится туристическая тропа «железное болото»

Под Костомукшей в старинной деревне Суднозеро при поддержке «Карельского окатыша» появится новая туристическая тропа Rautasuo, что в переводе с карельского означает «железное болото». Ее протяженность 360 метров.

Проект по созданию тропы стартовал летом прошлого года. Волонтеры расчистили территорию будущего маршрута, убрали колючую проволоку, оставшуюся от существовавшего когда-то совхоза. Добровольцы уложили деревянный настил через болото, убрали валежник.

На маршруте появится музей инвентаря из железа, среди которых есть и предметы Каменного века. На тропе установят стенды с историей и легендами деревни на русском, карельском и английском языках. Работы на маршруте Rautosuo завершатся к 2023 году, рассказали в пресс-службе «Карельского окатыша». (фото источника)