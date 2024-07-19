Врачи Москвы обещали бесплатно провести в операции в РБ им.Баранова

Два с половиной миллиона рублей дополнительно получит в 2004 году Республиканская больница, обещали власти Карелии. Целевые средства предназначались для проведения бесплатных операций по установке эндопротезов, который заменял человеку поврежденный сустав.

Индивидуальный протез стоил тогда от 10 до 40 тысяч рублей. Специальной целевой программы по закупке эндопротезов в Карелии не было. Но такая медицинская помощь должна была оказываться бесплатно всем больным в обязательном порядке, считали в Минздраве РК. Однако пятисот тысяч рублей, а именно столько выделялось на эндопротезирование ежегодно из бюджета республики, было явно недостаточно. В очередь на такую медицинскую услугу стояло тогда около четырехсот жителей Карелии. Нуждающихся было гораздо больше. Если делать такую операцию в Санкт-Петербурге или в Москве, она обошлась бы больному в 2 тысячи долларов. В нашей Республиканской больнице эндопротезирование было бесплатным. Но вот ждать своей очереди больным приходилось очень долго. Тогда травматологическое отделение за год могло выполнять не больше ста таких операций. Таким образом – в месяц от 5 до 7 больных получали долгожданное лечение.

Анна Михайловна поделилась своей бедой: «Первая операция три с лишним часа проходила. На второй ноге уже легче проходила операция». Эта пациентка уже десять лет к тому времени страдала недугом. Был момент, когда она совсем не могла встать на ноги. И только после замены коленных суставов на обеих ногах она почувствовала себя полноценным человеком. Она не только смогла вести свое домашнее хозяйство, но еще и продолжить работу в Ладвинском леспромхозе диспетчером. И четвертый год она ложилась в больницу на профилактическое лечение: «С палочкой ходить приходится. А так хорошо себя чувствую».

В этом отделении несколько человек ждали своей очереди на эндопротезирование. Для них операция станет возможной, объяснили врачи, если удачно пройдут переговоры с НИИ травматологии имени Пирогова о совместном проекте.

«Они готовы выехать из Москвы к нам в больницу и провести за свой счет, со своими протезами порядка двадцати операций», - сообщил Владимир Шорников, главный хирург Карелии. Сорок бесплатных квот появилось для жителей Карелии в больницах обеих столиц. Правда, туда наши больные ехали неохотно. Тем не менее, это так же помогало решить проблему эндопротезирования для некоторых пациентов, считали в нашем Минздраве. Там надеялись, что в Карелии в течение двух лет очередь на эти услуги будет ликвидирована.

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На рынках Петрозаводска появились первые грибы. Пока это были только подосиновики и подберезовики. Кучка – от 30 до 50 рублей. Михаил Голованов был профессиональным «тихим охотником», собирал и продавал грибы много лет: «Грибник, ягодник. Свободная работа! Ни от кого не завишу. Так для меня лучше».

По словам грибников, которые продавали свой улов с импровизированных лотков у Центрального рынка, большинство покупателей брали грибы с опаской. Боялись, что им подсунут червивые. Но продавцы не обижались. Прогнозировать количество грибов тем летом грибники не стали. Было непонятно, какая нас ждет погода.

В Артек на четвертый международный фестиваль художественного творчества отправились участники ансамбля «Крууга». «Изменим мир к лучшему» - под таким девизом в Крыму собрались коллективы из 24 стран мира.

Россию в Артеке собирались представлять всего два коллектива – «Калинка» из Москвы и наша «Крууга». Причем, они объединились в коллаборацию. «Мы будем выступать вместе с московским коллективом, - рассказала Саша Шалыгина. – То есть у них будет своя программа, свои хореографические постановки, а какие-то номера мы будем делать вместе. Мы для них костюмы везем, чтобы они танцевали наши номера, а они костюмы для нас везут». В 2003 году ансамбль «Крууга» принимал участие в международном фестивале «Диалог культур». Они проехали по семи странам Европы и всюду произвели впечатление. И вот – получили приглашение в Крым. Некоторые дети никогда до этого не бывали в Гурзуфе, им хотелось многое посмотреть в Крыму, например, само Черное море. Смена в Артеке продлилась 20 дней, в программе были выступления, мастер-классы, выставки. «В нашем репертуаре песни, танцы, карельские, финские, вепсские. Также мы везем с собой выставку декоративно-прикладного творчества. А также рассказ о своей республике», - заявила руководитель ансамбля «Крууга» Светлана Грецкая. Уже спустя два дня артисты пели под крымским солнцем.

Таким было 19 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.