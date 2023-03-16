Врач назвала самый опасный вид расчесок

Трихолог Юлия Маркова назвала металлические расчески самыми опасными. Слова специалиста приводит издание «А теперь внимание!».

Как объяснила эксперт, металлические расчески травмируют кожу головы. Также Маркова не советует пользоваться аксессуарами с булавовидными зубцами, поскольку они вырывают волосы.

Врач рекомендует россиянам доверить свои волосы пластиковым расческам или деревянным гребням с широкими зубцами. // Фото: unsplash.com