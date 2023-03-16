Россиянам назвали безопасную для здоровья дозу вина

Диетолог Елена Тихомирова назвала безопасную дозу вину. Слова специалиста приводит Life.

Доктор отметила, что женщины могут выпивать два бокала вина в неделю, а мужчины - три. Такое количество алкоголя будет допустимым и безопасным.

Многие россияне счиатют, что красное вино не такое вредное, поскольку в нем содержатся ресвератролы - благотворно влияющие на здоровье сосудов антиоксиданты. Тихомирова подчеркнула, что этих веществ в вине крайне мало, и оздоравливать оно точно не будет.

Врач также призвала ограничить употребление алкоголя людей, у которых в роду были алкоголики, поскольку такие россияне находятся в группе риска по алкогольной зависимости.

Тихомирова добавила, что в небольших количествах спиртное может помочь справиться со стрессом. При этом важно им не злоупотреблять. // Фото: unsplash.com