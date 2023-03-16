Девочка умерла на уроке в школе искусств в российском регионе

В Кемерово 15-летняя девочка умерла во время урока в школе искусств. Об этом сообщает портал Ngs42.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, трагедия произошла 15 марта. Ребенку стало плохо на занятии по хореографии. Известно, что у девочки была астма.

Проверку по факту трагедии проводят сотрудники Следственного комитета. Точную причину смерти ребенка еще предстоит установить.

Напомним, накануне сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге 14-летняя девочка скончалась на уроке физкультуры. // Фото: unsplash.com