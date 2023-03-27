Впервые опубликованы фотографии с места гибели Гагарина

Российский государственный архив научно-технической документации впервые показал фотографии с места гибели космонавта Юрия Гагарина. Учебно-тренировочный истребитель УТИ МиГ-15 разбился 27 марта 1968 года во Владимирской области. Погибли герои Советского Союза Юрий Гагарин и Владимир Серегин. На снимках запечатлены обломки фюзеляжа истребителя, обнаруженные на месте крушения.

Гагарин и его проверяющий инструктор — летчик Серегин — вылетели с аэродрома Чкаловский 27 марта 1968 года. В 10:30 Гагарин доложил о завершении пилотажных упражнений, им разрешили вернуться на аэродром. Вскоре самолет на скорости 700 км/ч под углом 50 градусов врезался в землю неподалеку от деревни Новоселово Владимирской области. Гагарин и Серегин погибли.

Для выяснения причин катастрофы была создана правительства комиссия. Были выдвинуты первые версии – столкновение с шаром-зондом или птицей, разрушение остекления фонарей кабины в полете, опасное сближение с другим самолетом, но впоследствии версии были отвергнуты.

В итоге вероятной причиной катастрофы комиссия сформулировала как «выполнение резкого маневра для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности или отворота от шара-зонда с последующим попаданием самолета в закритические режимы полета в усложненных метеоусловиях». Но многие члены комиссии, в том числе космонавты, не согласились с этими выводами и просили продолжить расследование. Никакого официального сообщения по результатам расследования опубликовано не было. Версии гибели Гагарина продолжали выдвигаться. В частности, предполагалось, что истребитель мог попасть в «спутную струю впереди летящего самолета, что привело к сваливанию в штопор». В публикации архива отмечается, что полеты истребителей в этой зоне не могли помешать самолету Гагарина.

Член аварийной комиссии Николай Кузнецов в своей книге выдвинул версию, что у Серегина в полете мог произойти сердечный приступ с потерей сознания, он мог навалиться на ручку и заклинить управление. Как отметили в архиве, эта версия объясняет, почему летчики не катапультировались. В публикации отмечается, что по инструкции первым должен был катапультироваться Серегин, но он не смог этого сделать. А Гагарин до конца пытался вывести самолет в горизонтальный полет, но ему не хватило 2-3 секунду и 150-200 метров высоты.