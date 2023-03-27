145 лет назад в России изобрели первый трактор. Изобретение не оценили

27 марта — Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами»;

— 230 лет назад, в 1793 г., Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи;

— 170 лет назад, в 1853 г., в Санкт-Петербурге открылось Общество любителей шахматной игры – первый шахматный клуб, официально разрешенный правительством. В обществе собирались до 50 человек, среди них были И. Тургенев, Л. Толстой, М. Салтыков-Щедрин;

— 145 лет назад, в 1878 г., русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рельсами» (первый в мире гусеничный трактор). «Нескончаемыми рельсами» конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день. Трактор Блинова развивал скорость до трех верст в час и имел тяговое усилие более тонны. Хотя на родине его изобретение не оценили, Блинов отказался продать «самоход» немецкой фирме;

— 110 летназад, в 1913 г., начались испытания биплана «Гранд» российского авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского;

— 130 лет назад, в 1893 г, начала работу первая в мире телефонная компания «Александр Белл». На должность телефонисток принимались обычно девушки высокого роста и обязательно незамужние: им запрещалось вступать в брак, «дабы лишние думы и заботы не приводили к лишним ошибкам при соединениях»;

— 105 лет назад, в 1918 г., учреждена пограничная охрана РСФСР;

— 65 лет назад, в1958 г., Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев был утвержден на посту председателя Совета министров СССР.

— 55 лет назад, в 1968 г., совершая свой тренировочный полет совместно с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным, погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

— 105 лет со дня рождения Лидии Тимофеевны Королевой (1918 - 1993), заслуженного учителя школы РСФСР и Карельской АССР. Работала директором Института повышения квалификации работников образования, заведующей Петрозаводским городским отделом народного образования;

— 70 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Королева, преподавателя физической культуры, заслуженного тренера РК. Работал тренером по хоккею и футболу Петрозаводской детско-юношеской спортивной школы № 6.