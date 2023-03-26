Нишу драматического театра в Петрозаводске занял Театр кукол

При сегодняшнем дефиците драматического театрального творчества, непривычную для себя роль берет Театр кукол. Свято место, как известно, пусто не бывает.

Театр кукол стал взрослым театром. И по праву. Он стал успешен в так называемой «взрослой» драматургии. Он несет сегодня со сцены метафору, которая оказалась не под силу драматическому артисту. Почему так сложилось, здесь не место обсуждать. Но очень здорово, что Театр кукол не оставил нас без истинного драматического искусства. Театральное искусство в Петрозаводске спасают куклы. Спектакль «Ревизор» - это прорыв не только местного провинциального значения, но и всероссийского.

Мы предлагаем вам беседу с режиссером-постановщиком спектакля «Ревизор» Игорем Казаковым. (Видео)