Скрипичный мастер из Петрозаводска победил на всероссийском конкурсе

На конкурсе по отбору лучшей скрипки в Петербурге отличился мастер из Карелии. Звучание созданного Евгением Тереховым инструмента признали лучшим, сообщает Ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования.

Конкурс прошел в рамках V Всероссийской выставки скрипичных мастеров. Совет авторитетных экспертов оценивал 20 скрипок, которые сделали современные российские и белорусские мастера.

Стоимость этих инструментов колеблется в диапазоне от 150 тысяч рублей до миллиона с лишним.

Первое место отдали скрипке Евгения Терехова из Петрозаводска, второе досталось инструменту Романа Наумова из Санкт-Петербурга, третье - скрипке Сергея Шевченко из Ростова-на-Дону. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте