В Сортавале прошла детская олимпиада «Маленький чемпион»

Традиционная детская олимпиада «Маленький чемпион» прошла в городе Сортавала уже в шестой раз.

В большом спортивном зале ФОКа более 100 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет при активной поддержке мам и пап приняли участие в трех дисциплинах: «Марафон ползунков», «Забег ходунков» и «Полоса препятствий». Многие из них уже имели опыт участия в Детской олимпиаде и вышли на свои соревновательные дистанции уже не в первый раз.

Организаторами мероприятия традиционно выступили Детское спортивное движение "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") совместно с инициативной группой родителей г.Сортавала при содействии ФОКа г. Сортавала и Администрации Сортавальского муниципального района.

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Началась Олимпиада, как и полагается, с гимна и официального приветствия. Затем был дан старт «Марафону ползунков» - соревнованию для самых маленьких участников 6-11 месяцев. В его рамках малыши соревновались в скоростном ползании на дистанции пять метров. Эта дисциплина как всегда вызвала восторг и умиление у зрителей. Самым юным победителем Олимпиады стал - Полевой Михаил (7 месяцев), который прополз пять метров быстрее всех за 26 секунд.

Малыши постарше в возрасте от 10 месяцев до 3 лет соревновались в беге на семь метров в дисциплине «Забег ходунков». Участники этого соревнования были поделены на 4 возрастные группы. Дети самой старшей 4 возрастной группы должны были пробежать двойную дистанцию - 14 метров. Юные спортсмены показали хорошую подготовку и высокие скоростные качества.

Финальной самой массовой дисциплиной стала «Полоса препятствий». Участники в возрасте от 3 до 7 лет быстро и со знанием дела преодолевали все препятствия, проходя заданную дистанцию. Здесь важна была не только скорость, но и правильность выполнения всех заданий. Соревнование прошло очень азартно и динамично.

В ожидании подведения итогов соревнований участники и зрители смогли насладиться яркими выступлениями танцевальных коллективов. Это помогло создать атмосферу веселого спортивного семейного праздника.

В финале мероприятия все победители и призёры Детской Олимпиады «Маленький чемпион», стоя на пьедестале, получили медали, грамоты и подарки от организаторов и спонсоров. Для многих малышей это были первые спортивные награды в их жизни.

Следующее мероприятие серии «Маленький чемпион» пройдет 8 апреля в г. Питкяранта (0+)



Фото предоставлены организаторами.

