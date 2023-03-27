Власти Карелии подписали распоряжение о создании призывной комиссии

Распоряжение о создании призывной комиссии, утверждении ее состава подписали в правительстве Карелии. Призывные комиссии также будут созданы в муниципальных округах и районах.

Призыв будет проходить с апреля по июль. Речь идет о молодых людях от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, не имеющих права на освобождение или предоставление отсрочки от службы в армии.

Заседания призывной комиссии республики будут проводить по мере необходимости с 1 апреля. С 1 апреля по 15 июля будут работать медицинские комиссии.

На время работы сборного пункта Минздраву республики поручено обеспечить резервирование по 5 койко-мест в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения для внеочередного обследования граждан, подлежащих призыву, а также при снятии их с команд в связи с заболеваниями.

Конкретное количество срочников для призыва в армию пока раскрывается. // фото unsplash.com