Возросло количество пострадавших в аварии с туристическим автобусом

Автобус с туристами опрокинулся в Лахденпохском районе на автодороге Ласанен-Терву. ДТП произошло днем 1 июля на участке между поселками Куркиеки и Койонсаари. Как утверждает в соцсети депутат Анна Чекконен, дорога в том месте, как стиральная доска, а поровоты заросли травой. Также по ее словам, в кювете оказались два туристических автобуса.

По сообщению карельского Минздрава на момент аварии в автобусе находились 40 человек, по сведениям МВД – 41. Это туристы из Нижегородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Пензы.

По сообщению полиции, 47-летний водитель автобуса Neoplan допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. Изначально сообщалось, что медицинскую помощь оказали четверым. Однако около пяти часов вечера уже сообщалось о 8 госпитализированных.

По данным министра здравоохранения Михаила Охлопкова на 19:29, в ЦРБ были доставлены десять пострадавших доставлены.

«У семи пострадавших — переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает»,

- сообщил карельский министр в телеграм канале.

Он добавил, что по результатам обследования двое госпитализированы в тяжелом состоянии, а восьмерых отправили на амбулаторное лечение. Детей среди пострадавших в аварии нет. // фото сайт МВД Медиа