Два автобуса с туристами вылетели с трассы в Карелии

В Лахденпохском районе 1 июля произошло два ДТП с туристическими автобусами. Об этом в соцсети сообщила депутат Анна Чекконен.

На дороге Куркиеки - Терву - Вятиккя автобусы оказались в кювете. Один съехал с дороги за 500 метров у острова Койонссаари, второй - у кладбища в поселке Куркиеки.

«Все повороты заросли кустами, ни один поворот не просматривается, дорога – гребенка и стиральная доска, не везде есть оканавливания, трубу бетонную с дыркой так и не поменяли»,

- пишет Чекконен. По этой дороге курсируют не только туристические автобусы, но и школьный.





Ранее стало известно об одном ДТП с перевернувшимся автобусом, в котором находилось 40 человек. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь. Проверку проводит Следком Карелии. // фото с VK-страницы Анны Чекконен