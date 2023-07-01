01 июля 2023, 17:03
Происшествия

Два автобуса с туристами вылетели с трассы в Карелии

Депутат утверждает, что дорога в том месте - гребенка, а повороты заросли кустами

В Лахденпохском районе 1 июля произошло два ДТП с туристическими автобусами. Об этом в соцсети сообщила депутат Анна Чекконен.

На дороге Куркиеки - Терву - Вятиккя автобусы оказались в кювете. Один съехал с дороги за 500 метров у острова Койонссаари, второй - у кладбища в поселке Куркиеки.

«Все повороты заросли кустами, ни один поворот не просматривается, дорога – гребенка и стиральная доска, не везде есть оканавливания, трубу бетонную с дыркой так и не поменяли»,

- пишет Чекконен. По этой дороге курсируют не только туристические автобусы, но и школьный.

Ранее стало известно об одном ДТП с перевернувшимся автобусом, в котором находилось 40 человек. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь. Проверку проводит Следком Карелии. // фото с VK-страницы Анны Чекконен

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Метки: 
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Анна Чекконен
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новости Карелии