Следователи озвучили предварительную причину ДТП с автобусом

Карельские следователи организовали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом.

Дорожный инцидент произошел 1 июля в Лахденпохском районе на участке автодороги между поселками Куркиеки и Койонсаари. В момент аварии в автобусе находились 40 человек.

В Следкоме Карелии озвучили предварительную причину ДТП. Водитель мог не справиться с управлением на повороте. В итоге автобус вылетел в кювет и опрокинулся. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта. // фото пресс-служба СУСК по РФ