01 июля 2023, 16:49
Следователи озвучили предварительную причину ДТП с автобусом
Карельские следователи организовали доследственную проверку по факту аварии с пассажирским автобусом
Карельские следователи организовали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом.
Дорожный инцидент произошел 1 июля в Лахденпохском районе на участке автодороги между поселками Куркиеки и Койонсаари. В момент аварии в автобусе находились 40 человек.
В Следкоме Карелии озвучили предварительную причину ДТП. Водитель мог не справиться с управлением на повороте. В итоге автобус вылетел в кювет и опрокинулся. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта. // фото пресс-служба СУСК по РФ