Возросло число выданных россиянам шенгенских виз в Финляндию

В 2019 году представительства Финляндии в России выдали 790 тысяч шенгенских виз. Это на 18% больше, чем годом ранее, передает Yle. 83 % всех выданных в России виз были выданы в Санкт-Петербурге.

Как отметила генконсул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила, подавляющее большинство российских туристов приезжает из Петербурга, откуда до Суоми можно за пару часов добраться на машине или поезде. Количество пассажиров в поездах «Аллегро», курсирующих между северной столицей и Хельсинки, также в прошлом году достигло рекордных объемов. Железной дорогой воспользовалось более полумиллиона пассажиров.

Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала считает, что завершение строительства скоростной дороги М-11 между Москвой и Петербургом поспособствует росту количества туристов из Москвы.

Шенгенские визы в Финляндию оформляются в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а также в визовых центрах в 36 городах России.