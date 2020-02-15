Финны хотят добывать уран у границ Карелии

Государственная горнодобывающая компания Terrafame получила разрешение на добычу урана на руднике в Соткамо. Если посмотреть по картам Google местечко Соткамо находится не так далеко от границы с Карелией и Костомукши.

На руднике планируется производить до 250 тонн урана в год, сообщает портал телерадиовещания Yle. Подчеркивается, что ни в одной стране ЕС не добывают уран. Финляндия может стать исключением.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK ранее вынес решение, что препятствий с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет. Но, вероятно, Финский союз охраны природы обжалует решение Госсовета в Высшем административном суде.

По данным «Интерфакс», уран перерабатывается в топливо для атомных электростанций. В Финляндии работают четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.

Фото: atomic-energy.ru