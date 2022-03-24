24 марта 2022, 18:20
Возможность добавлять карты «Мир» пропала в Apple Pay
Добавленные ранее в систему Apple ID российские карты доступны, новые привязать нельзя
Возможность добавлять карты «Мир» в Apple Pay стала недоступна. Об этом массово сообщают пользователи системы, пишет «Коммерсантъ».
При этом карточки, которые удалось добавить ранее, остаются доступными.
Apple несколько дней назад включила банковские карты с платежной системой «Мир» в возможные способы оплаты подписок на свои сервисы.
Но некоторые пользователи не смогла привязать их к Apple ID. Компания объяснила это проблемами со стороны банка.
Напомним, сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard в России в начале марта. // Фото: stevepb/pixabay.com