Возможность добавлять карты «Мир» пропала в Apple Pay

Возможность добавлять карты «Мир» в Apple Pay стала недоступна. Об этом массово сообщают пользователи системы, пишет «Коммерсантъ».

При этом карточки, которые удалось добавить ранее, остаются доступными.

Apple несколько дней назад включила банковские карты с платежной системой «Мир» в возможные способы оплаты подписок на свои сервисы.

Но некоторые пользователи не смогла привязать их к Apple ID. Компания объяснила это проблемами со стороны банка.

Напомним, сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard в России в начале марта. // Фото: stevepb/pixabay.com