В отношении «Пятерочки» и «Магнита» возбудили дело из-за сахара

После проверки ситуации с сахарным песком Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении «Магнита» и «Пятерочки» антимонопольное дело. В ведомстве считают, что сети вступили в картельный сговор с целью создания искусственного ажиотажа.

Признаки картельного сговора с целью создания высоких цен на сахар выявило в действиях ретейлеров Воронежское УФАС. Проверка прошла после многочисленных обращений покупателей на горячую линию.

На складах «Магнита» и «Пятерочки» нашли достаточно запасов дефицитного товара. Их вполне хватило бы для удовлетворения спроса в магазинах. Но в регионе в период 9-21 марта сахара в рознице не было.

- Компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос,

- полагают в ведомстве. // Фото: congerdesign/pixabay.com