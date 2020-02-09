Возбуждено уголовное дело после гибели трех лыжников в Ленобласти

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки и двоих взрослых на карьере в Тосненском районе. Следователи квалифицировали дело как «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает региональное СУ СК.

Дело возбуждено в связи с двумя случаями гибели людей на водоеме возле поселка Шапки. Около 10 утра 8 февраля там провалилась под лед семья, катавшаяся на лыжах - отец и двое детей - пяти и трех лет. Трехлетняя девочка погибла. Буквально через пару часов на том же карьере провалились под лед и погибли еще двое лыжников - мужчина и женщина.

При этом, очевидец происшествия заснял на видео, как двое лыжников проходят мимо полыньи, в которой утонул ребенок. Мужчина кричал супружеской паре, чтобы те немедленно двигались к берегу. Не добравшись до безопасного места, люди провалились под лед и утонули.