Лыжники попали на видео за считанные минуты до своей гибели

Сегодня утром на карьере, расположенном недалеко от поселка Шапки в Тосненском районе Ленинградской области, погибли сразу несколько человек. Известно о смерти трехлетней девочки и двух взрослых лыжников, сообщает 47news.

Первая трагедия разыгралась около 10 утра. Под лед провалились мальчик и девочка, катавшиеся на лыжах со своим отцом. Детей удалось вытащить из воды. Трехлетняя девочка, однако, умерла, ее брата, который чуть старше, с переохлаждением увезла скорая.

Затем, около полудня, на этом же карьере под лед провалились двое взрослых лыжников - мужчина и женщина. Они не смогли выбраться.

Очевидец трагедии снял видео, на котором видно, как за несколько минут до того, как провалиться под лед, лыжники проходят мимо той самой полыньи, в которой двумя часами ранее погиб ребенок. Мужчина рассказал, что кричал лыжникам, чтобы они немедленно уходили с карьера. Те начали двигаться к берегу, но не дошли.

Спасатели работают над поднятием тел погибших из воды.