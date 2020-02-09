Врач назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Российский онколог Андрей Пылев заявил, что основным продуктом, способствующим развитию рака, является красное мясо. Именно употребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, провоцирует наибольший риск развития онкологических заболеваний, рассказал специалист телеканалу «Звезда».

Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания - это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе,