Восьмое марта отмечают в Анголе и Камбодже







Сегодня с праздником поздравляют женщин не только в нашей стране. 8 марта также празднуют в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее. В этих странах 8 марта – полноценный выходной день, сообщает РЕН ТВ.

Международный женский день традиционно отмечают в Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии, Узбекистане, Киргизии, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. В 2009 году Таджикистан переименовал Международный женский день в День матери. В Прибалтике 8 марта рабочий день – по традиции женщин поздравляют, но максимально скромно и тихо.

Большое значение праздник имеет на Кубе. В 1959 году Фидель Кастро отметил, что женщины участвовали в военных действиях наравне с мужчинами. В Германии речь идет о региональном празднике, с недавних пор 8 марта объявлено выходным в Берлине. В Португалии женщины полностью отвоевали праздник для себя: 8 марта стало не только праздником, но и неофициальным днем девичников. Итальянцы отмечают 8 Марта с размахом, желая угодить женам или мамам.

Японцы 8 Марта не отмечают вовсе из-за наличия альтернативных праздников. 3 марта известно как Праздник девочек, кукол, первого дня змеи или цветения персика, а 14 марта называется Белым днем и перекликается с Днем святого Валентина. // Фото: Петрозаводск говорит.