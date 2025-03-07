Звезда сериала «Спасатели Малибу» совершила самоубийство

Скончалась американская актриса Памела Бах, получившая широкую популярность после своей роли в телесериале «Спасатели Малибу». О смерти артистки сообщает издание TMZ.

Бах было 62 года. По данным источника, ее родственники забили тревогу из-за того, что актриса не выходила на связь. Прибывшие в дом Памелы Бах в Лос-Анджелесе врачи скорой помощи обнаружили ее мертвой. Отмечается, что звезда кино совершила самоубийство.

Бывший муж Бах, актер Дэвид Хассельхофф прокомментировал случившееся. «Наша семья глубоко опечалена смертью Памелы. Мы благодарны за вашу любовь и поддержку в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь», - заявил мужчина.