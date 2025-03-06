Ученые выяснили, что в разы увеличивает риск инсульта у молодых женщин

В Финляндии назвали, что провоцирует серьезные проблемы с сердцем у молодых женщин. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Ученые из Хельсинкской университетской больницы в Финляндии выяснили, что хронический стресс может быть серьезным фактором, провоцирующим инсульт у женщин моложе 49 лет. Результаты недавно опубликовали в журнале Neurology.

426 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет стали участниками исследования. Все они перенесли ишемический инсульт без видимых причин.

Ученые проанализировали медицинские данные участников и оценили уровень стресса с помощью специального опросника. Они в течение месяца наблюдали за психологическим состоянием добровольцев. В исследование также включили группа здоровых людей.

Результаты показали, что среди женщин, перенесших инсульт, 46% имели умеренный или высокий уровень стресса. В группе без сердечно-сосудистых заболеваний у 33% добровольцев выявили хроническое нервное перенапряжение.

Ученые обнаружили, что умеренный стресс повышает риск инсульта у женщин на 78%, тогда как сильный стресс - на 6%. При этом психоэмоциональное напряжение не оказывало влияния на мужчин.