25 июня 2021, 09:39
Восьмилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства наезда на ребенка на Первомайском проспекте
Дорожный инцидент произошел 24 июня в 18:15 во дворе дома №25 по Первомайскому проспекту.
Ребенок выбежал из-за стоящего транспортного средства. В этот момент маленького пешехода сбил автомобиль «Киа Спортейдж». Об этом сообщили в Госавтоинспекции. За рулем иномарки находился водитель, 1973 года рождения.
Восьмилетний пешеход получил травмы. Ему назначили лечение. Обстоятельства аварии выясняются. (фото источника)