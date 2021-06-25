Восьмилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

Дорожный инцидент произошел 24 июня в 18:15 во дворе дома №25 по Первомайскому проспекту.

Ребенок выбежал из-за стоящего транспортного средства. В этот момент маленького пешехода сбил автомобиль «Киа Спортейдж». Об этом сообщили в Госавтоинспекции. За рулем иномарки находился водитель, 1973 года рождения.

Восьмилетний пешеход получил травмы. Ему назначили лечение. Обстоятельства аварии выясняются. (фото источника)