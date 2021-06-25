25 июня 2021, 08:56
Происшествия

Водителю «Нивы» потребовалась помощь пожарных после ДТП

Внедорожник съехал в кювет в Олонецком районе сегодня ночью

Внедорожник «Нива» попал в аварию в поселке Ильинский на улице Леселидзе.

Сообщение о ДТП на дороге Олонец – Сортавала поступило к спасателям 25 июня в 00:50. Автомобиль съехал в кювет, сообщалось в паблике пожарной охраны Олонецкого района.  

На место аварии выезжали спасатели из Ильинского. Пожарные осмотрели место аварии, отключили аккумуляторную батарею.

(фото источника)

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