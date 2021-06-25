25 июня 2021, 08:56
Водителю «Нивы» потребовалась помощь пожарных после ДТП
Внедорожник съехал в кювет в Олонецком районе сегодня ночью
Внедорожник «Нива» попал в аварию в поселке Ильинский на улице Леселидзе.
Сообщение о ДТП на дороге Олонец – Сортавала поступило к спасателям 25 июня в 00:50. Автомобиль съехал в кювет, сообщалось в паблике пожарной охраны Олонецкого района.
На место аварии выезжали спасатели из Ильинского. Пожарные осмотрели место аварии, отключили аккумуляторную батарею.
(фото источника)