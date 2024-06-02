02 июня 2024, 08:30
Погода

Воскресную жару в Карелии сегодня остудят дожди и грозы

Прогноз погоды на сегодня, 2 июня

Сегодня, 2 июня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью  местами, днем на большей части республики кратковременные дожди, местами грозы. 

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура ночью +11, +16°С,  местами до +8°С,  днем +21, +26°С, местами до +29°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью  +14,+16°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление  будет падать. // Фото: freepik.com. 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
Прогноз погоды
дожди и грозы
2 июня
воскресенье