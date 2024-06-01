В воскресенье в Карелии снова обещают грозы

В воскресенье, 2 июня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части республики кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура ночью +11, +16°С, местами до +8°С, днем +21, +26°С, местами до +29°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +14,+16°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: freepik.com.