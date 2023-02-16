Волки устроили ночное пиршество в центре карельского поселка

В центре поселка Кинелахта волки устроили ночное пиршество. От домашнего питомца осталась лужа крови и хвост. Следы волочения жертвы наблюдались возле магазина и вели дальше на ламбушку.

Известно, что крупный пес сидел на цепи во дворе дома. Его хозяева той ночью были в отъезде. Жители Кинелахты в очередной раз призывают беречь домашних питомцев и закрывать их в сарае, коридоре или на веранде.

- Ну почему не жалеем своих питомцев? Если многие считают, что собака, которая на цепи, должна жить на улице, тогда сторожите пса, если не хотите, чтоб его утащили волки. Ну просто нет слов,

- комментирует Иван Фомин пост в группе «Кинелахта – меж двух озер».

Осенью в лесном населенном пункте нападению волков подверглась еще одна собака. Тогда животному удалось выжить. // Фото: «Кинелахта – меж двух озер» / vk.com