Пожар уничтожил гараж с двумя автомобилями и баню в Карелии

Сегодня в 10:10 утра спасатели получили сигнал о пожаре в поселке Кудама. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали пожарные из Эссойлы и Чалны. Выяснилось, что горели баня и гараж с двумя автомобилями. Пожар был ликвидирован к 12 часам.

Судя по фотографиям, строения были полностью уничтожены огнем. // Фото паблика ОПС по Пряжинскому району