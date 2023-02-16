Племянник перебил окна квартиры своей тети в Карелии

В полицию Сортавальского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что кто-то бросил камень и разбил два окна в ее квартире. Женщина не успела рассмотреть злодея и не имела предположений, кто это мог быть, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 50-летний племянник потерпевшей. Мужчина рассказал, что поводом стал старый семейный конфликт.

Выяснилось, что подозреваемый приехал из другого региона, чтобы навестить мать. Чрезмерно выпив, мужчина решил отомстить своей тете, о ссоре с которой внезапно вспомнил. Теперь за повреждение чужого имущества ему предстоит ответить перед законом. // Фото: freepik.com