Найден призывавший к насилию в отношении военных петрозаводчанин

В Петрозаводске найден герой скандального видео, разлетевшегося по Интернету, в котором мужчина, называвший себя жителем карельской столицы, призывал к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе проверки сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РК отыскали героя ролика. Им оказался 24-летний нигде не работающий горожанин. Мужчина ведет асоциальный образ жизни.

Сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в квартире подозреваемого в дискредитации российской армии. Его доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном и раскаялся.

Для принятия дальнейшего решения материалы проверки отправлены в следственные органы ФСБ по РК. // Фото: скриншот видео «Россия 1 Карелия»