Найденных мертвыми мужчину и женщину просят опознать петрозаводчан

Полиция Петрозаводска продолжает работу по установлению личности двух людей, чьи тела были обнаружены в городе несколько лет назад. Правоохранителям до сих пор не удается идентифицировать умерших, сообщается на сайте МВД по РК.

Так, в 2018 году в лесопарковой зоне около Вознесенского шоссе было обнаружено тело мужчины. На вид ему было 40-60 лет.

Также в январе 2014 года на улице Ригачина было найдено тело женщины. На вид умершей было 45-60 лет, рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с сединой, размер ноги 36. Женщина имела вертикальный шрам на животе длиной 17 сантиметров. При жизни у нее не было четырех верхних зубов.

Всех, кто узнал этих людей, просят звонить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 814 273 92 40 или 02. // Фото: unsplash.com, МВД по РК