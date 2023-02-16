Жителя Карелии забили до смерти за отказ выпить

В Прионежском районе осужден 33-летний местный житель. Мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, в результате чего наступила его смерть, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в октябре 2021 года неработающий мужчина пришел к своему 55-летнему односельчанину и предложил тому выпить. В ответ на отказ он набросился на старшего товарища и нанес ему не менее 20 ударов по голове и телу. Пострадавший умер на месте происшествия.

Обвиняемый не признавал свою вину и попросил, чтобы его судили с участием присяжных. Те, однако, решили, что вина мужчины полностью доказана.

С учетом предыдущего приговора ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: freepik.com