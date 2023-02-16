Жительница Карелии попыталась присвоить автомобиль умершей подруги

В Медвежьегорском районе завершено расследование дела в отношении 47-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в краже в крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в 2019 году обвиняемая одолжила у подруги ее автомобиль и стала использовать его для решения рабочих вопросов фирмы, которую она возглавляла. В 2021 году подруга умерла, и автомобиль вместе с другим имуществом должен был перейти по наследству ее дочери 2011 года рождения.

Однако обвиняемая решила присвоить себе машину стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Женщина подготовила фиктивный договор купли-продажи транспортного средства и подделала подпись умершей.

Таким образом, автомобиль выбыл из наследства, а девочке был нанесен крупный ущерб. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com