Еще один житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции

Печальное известие сообщили сегодня власти Олонецкого района. В ходе специальной военной операции погиб житель Олонецкого района Борис Демиденко.

Совет и районная администрация принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Ранее стало известно о гибели еще одного земляка. В ходе СВО погиб Юрий Эйхорст.

15 февраля пришла информация о гибели четырех жителей Карелии в зоне СВО. О трех погибших сообщил Артур Парфенчиков, еще об одном - глава Костомукши. // фото unsplash.com