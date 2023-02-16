16 февраля 2023, 14:49
Еще один житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции
О гибели Бориса Демиденко сообщили сегодня в администрации Олонецкого района
Печальное известие сообщили сегодня власти Олонецкого района. В ходе специальной военной операции погиб житель Олонецкого района Борис Демиденко.
Совет и районная администрация принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Ранее стало известно о гибели еще одного земляка. В ходе СВО погиб Юрий Эйхорст.
15 февраля пришла информация о гибели четырех жителей Карелии в зоне СВО. О трех погибших сообщил Артур Парфенчиков, еще об одном - глава Костомукши. // фото unsplash.com