01 марта 2025, 14:22
Волки рыскали по улицам в Карелии в поисках легкой добычи
Двух волков заметили рано утром в Костомукшском городском округе
фото стопкадр видео из группы vk.com/public66252614?w=wall-66252614_825640
На севере Карелии волки вышли к людям.
Камеры наблюдения в СОТ «Кимасозеро» в Костомукшском городском округе зафиксировали двух серых разбойников около половины четвертного утра 28 февраля. Кадры опубликовали в группе «Беседка в Костомукше Товарной».
Волки прошли вдоль заборов вблизи домов, останавливались и прислушивались.
«Им есть нечего... все угробили...»
«Голодные, собак ищут»,
- написали в комментариях.
Ранее в Пряжинском районе охотники похвастались добычей. Несколько месяцев стая волков держала в страхе жителей села Ведлозеро. Шесть крупных хищников обосновались совсем рядом с населенным пунктом, иногда наведывались в село за собаками. На днях охотникам удалось добыть двух волчиц, остальным волкам удалось уйти.