Волки рыскали по улицам в Карелии в поисках легкой добычи

На севере Карелии волки вышли к людям.

Камеры наблюдения в СОТ «Кимасозеро» в Костомукшском городском округе зафиксировали двух серых разбойников около половины четвертного утра 28 февраля. Кадры опубликовали в группе «Беседка в Костомукше Товарной».

Волки прошли вдоль заборов вблизи домов, останавливались и прислушивались.

«Им есть нечего... все угробили...»

«Голодные, собак ищут»,

- написали в комментариях.

Ранее в Пряжинском районе охотники похвастались добычей. Несколько месяцев стая волков держала в страхе жителей села Ведлозеро. Шесть крупных хищников обосновались совсем рядом с населенным пунктом, иногда наведывались в село за собаками. На днях охотникам удалось добыть двух волчиц, остальным волкам удалось уйти.