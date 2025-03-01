Мошенники ловко играют на проблемах жителей Карелии с деньгами

48-летняя костомукшанка доверилась незнакомке Веронике, которая предложила ей попробовать себя в инвестициях и заработать. Женщине нужны были деньги и предложение от неизвестной ее привлекло.

Мошенники помогли ей установить приложение на телефон и попросили никому не рассказывать о новом увлечении. Под влиянием жуликов женщина находилась недолго, но все время пользовалась функцией демонстрации экрана. За несколько дней женщина инвестировала 13 тысяч рублей. затем ее отправили брать кредит в банке, но там ей отказали. Мошенники не растерялись и предложили жертве якобы свои деньги – пять тысяч долларов. Вскоре валюту они попросили вернуть, для чего якобы требовалось некое доверенное лицо.

Костомукшанка попросила свою подругу о помощи, та откликнулась и даже взяла на себя потребительский кредит на более чем 600 тысяч рублей, но вывести деньги не удалось. Тогда костомукшанка нашла еще одного доверенного – своего зятя. Тот расспросил, что к чему и сообразил, что женщину обманывают. Он предложил ей идти в полицию.

Еще одной жертвой обмана стала 64-летняя жительница Костомукши. Ей не предлагали инвестировать, но сообщили о подозрительных операциях на счете. В разговоре всплыл «безопасный счет». Женщина сразу не распознала обмана и лишилась 200 тысяч. Жительница Карелии поняла, что ее обманули лишь после перевода денег, когда догадалась, что «безопасный счет» был зарегистрирован не на нее.

Очередные уголовные дела о мошенничестве завели в карельской полиции.