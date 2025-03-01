Россиянка подавилась насмерть на конкурсе по поеданию блинов

Празднование Масленицы обернулось трагедией в Красноярском крае. 36-летняя женщина насмерть подавилась на конкурсе по поеданию блинов на скорость, сообщает телеграм-канал 112.

Конкурс проходил в населенном пункте березовское. По данным источника, россиянка была в состоянии алкогольного опьянения.

Участница конкурса, как сообщается в источнике, буквально запихивала в горло блины, не прожевывая. Она обогнала оппонентов, но в шаге от победы стала задыхаться.

На празднике дежурили медики, но спасти женщину не смогли – не успели достать из пищевода все блины. Полиция проводит проверку. Отмечается, что мероприятие было организовано на должном уровне, с соблюдением необходимых мер безопасности. Причину смерти женщины устанавливают.