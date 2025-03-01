Взрыв газа предотвратили в Карелии

Спасатели вывели людей из загоревшегося дома в Питкяранте. Пожар вспыхнул утром 28 февраля на улице Луговая в жилом доме №10.

Для ликвидации привлекались четыре единицы техники и 15 человек. Карельские огнеборцы спасли четырех человек и вынесли в безопасное место два газовых баллона. В результате пожара огнем были повреждены крыша на площади 96 кв.м и стена.

Вечером в пятницу в Петрозаводске пожар в доме случился из-за стиральной машины. По сообщению МЧС Карелии, пожар случился в доме №8-б на Судостроительной улице. В квартире загорелась стиральная машина. Огонь смогли потушить подручными средствами до приезда профессиональных спасателей.

Еще один серьезный пожар произошел рано утром на Ригачина, там горело производственное здание. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество.

фото телеграм-канал МЧС Карелии

На станции Шуйская также случился серьезный пожар в жилом доме. Пострадали две квартиры, а также чердачное перекрытие. Как сообщал накануне «Петрозаводск говорит», в результате пожара пострадал один человек, его передали медикам.